Маленькая девочка в одиночку рванула из Сочи в Калининград

Полицейские задержали восьмилетнюю девочку с огромным чемоданом. Беглянка одна хотела уехать на летние каникулы к бабушке в Калининград.

На железнодорожной станции Адлер внимание сотрудников транспортной полиции привлекла девочка с огромным чемоданом и дамской сумочкой в руках. Она уверяла, что в здании вокзала ее ждут родители. Однако оказалось, что это не так.

Ребенок был доставлен в подразделение по делам несовершеннолетних. В беседе с начальником отделения девочка заявила, что родители уделяют ей слишком мало времени, поэтому она сама решила поехать на летние каникулы к бабушке в Калининград.

"С ребенком проведена профилактическая беседа, а затем сотрудники транспортной полиции Сочи отвезли ее к матери", – передает Управление на транспорте МВД России по Южному федеральному округу. Женщина поблагодарила стражей порядка за проявленную бдительность и оказанную помощь. В свою очередь маленькая путешественница дала обещание, что больше никогда не будет пытаться убежать из дома.

Отметим, это не первый подобный случай в России. Напомним, в апреле 2016 года 11-летняя девочка сумела обмануть систему безопасности Внуково и беспрепятственно попасть на борт самолета, готовившегося к вылету в Санкт-Петербург. Уже в северной столице на юную путешественницу обратили внимание сотрудники службы безопасности аэропорта.

Как писали Dni.Ru, подобная история в 2013 году произошла в Бельгии. Там 12-летний ребенок обманул охрану аэропорта Брюсселя. Не имея билета и документов, мальчик попал на самолет, следующий в испанскую Малагу. Как и в случае с московской путешественницей, ребенком заинтересовались лишь в аэропорту прилета.