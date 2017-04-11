В Петербурге коллектор угрожал взорвать дом должника

В полицию Санкт-Петербурга обратился местный житель. Он сообщил, что вечером 10 апреля дважды звонил коллектор и угрожал, пытаясь взыскать долг. Злоумышленник пообещал должнику взорвать его дом, если тот не погасит просрочку по кредиту.

В ходе проверки здания и прилегающих к нему территорий стражи порядка не обнаружили взрывоопасных предметов, передает РЕН ТВ. Эвакуация жильцов не потребовалась.