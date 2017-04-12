Коллекторы выломали дверь в квартиру Ильи Резника

Жена знаменитого поэта-песенника сообщила об угрозе его жизни. Семья вынуждена прятаться.

"SOS! Угроза жизни народного артиста России Ильи Резника!" – сообщила на своей странице в популярной соцсети Ирина Романова, жена автора многих эстрадных хитов. Вскоре она поделилась подробностями. Оказалось, что судья Дорогомиловского суда попросту... потеряла документы на закрытый и давно погашенный кредит по машине сестры Ирины!

"Сейчас нам выламывают дверь в квартиру коллекторы, которым отдали это ошибочное решение. Соседка открыла дверь к лифтам, чтобы проводить родственника. В это время бандиты в кожаных куртках, кавказской и азиатской внешности, прорвались к двери квартиры, в которой прописан Илья Рахмиэлевич Резник. Ищут мою сестру. На вопрос соседки "Вы знаете, кому ломаете дверь?" ответили: "Да. Это квартира Ильи Резника. Мы прекрасно знаем. И ищем сестру его жены, чтобы поговорить о долгах", – рассказала шокированная Романова.

По словам жены поэта, сегодня все его родные вынуждены скрываться, а сестра не ходит на работу "ввиду опасности и угрозе ее жизни, моей и Ильи Рахмиэлевича". Попасть в квартиру они тоже не могут, поскольку опасаются "огромных бойцовых нелюдей-кавказцев". Дома при этом заперты две голодные кошки.

"Надеюсь, нас защитит закон от преступников, которые хотят нас убить из-за ошибочно вынесенного приговора и продажи "долга" коллекторам". Нормальной жизни мы сейчас лишены. Если что-нибудь случится с нашими родными, кто ответит за преступления коллекторов?" – резонно заметила Романова.