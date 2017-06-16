Шокирующие подробности исчезновения бабушки с младенцем в Петербурге

Петербургские следователи устанавливают обстоятельства смерти девочки, которая родилась лишь месяц назад. Мертвого младенца нашли в лесу на руках у 53-летней бабушки.

Стражи порядка обнаружили женщину с ребенком в труднопроходимой чаще, передает телеканал РЕН ТВ. К этому моменту девочка была уже мертва, а ее бабушка находилась в тяжелом состоянии. Ее руки были изрезаны, однако никаких острых предметов поблизости следователи не нашли. При этом женщина говорила, что они с ребенком не нужны миру, приносят только зло, а также постоянно упоминала демонов.

По словам матери девочки Софии, в день трагедии бабушка, выйдя погулять с ребенком, по телефону сказала, что "через полчаса будет дома". По прошествии этого времени она так и не появилась, а ее мобильный номер был уже не доступен. После этого София отправилась искать ребенка, однако результатов это не принесло.

Между тем местные жители рассказали ей, что они видели бабушку, гуляющую с младенцем, в чаще. "Женщина с собакой сказала, что в таком месте с колясками не гуляют. Там лес, не пройти… Потом увидела, что ребенок плачет. А потом уже видела только пустую коляску", – вспомнила София.

Поиски девочки начались вечером 15 июня. В операции участвовали около 500 человек, среди них – спасатели, полицейские и добровольцы. Через несколько часов они обнаружили коляску без люльки – съемной части для переноса ребенка. Позднее нашли и пропавших родственников Софии.

Травмированную женщину доставили в больницу, она находится под наблюдением врачей. В скором времени ей проведут психиатрическую экспертизу, после чего ее допросят следователи. Причины смерти младенца пока не установлены. Предварительно стражи порядка возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

Добавим, что бабушка не только была психически здорова, но и прекрасно ладила со своей семьей. По словам Софии, женщина специально взяла отпуск, чтобы помочь ей ухаживать за младенцем.