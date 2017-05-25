В Подмосковье младенец захлебнулся в ванной

В правоохранительные органы поступила информация о гибели трехмесячного ребенка в квартире одного из домов, расположенного в Центральном проезде в Ивантеевке, передает агентство городских новостей "Москва". По данным следствия, женщина купала сына, но отлучилась из ванной, и он утонул. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".