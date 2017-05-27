Ярославль отмечает День города

Обыски у Серебренникова Страсти вокруг Максаковой Эксклюзив Дом-2 Главные события Москвы

Самое читаемое

Возмущенные зрители покинули концерт Пугачевой
Жена застала Малахова спящим с Бузовой
Пригожин огорошил известием о Максаковой
В семье звезды "Дома-2" случилось страшное горе
Родная сестра Жанны Фриске борется с раком
партнеры
Суббота 27 мая
Лента новостей
14:32
ФИФА нанесла удар по ЧМ-2018 в России
14:10
В Москве грабители отобрали у курьера три пиццы и газировку
13:34
Недосыпание приводит к внезапной смерти
13:30
В МВД подтвердили факт попрошайничества юным чтецом
13:16
В Подмосковье рухнул самолет: есть жертвы
13:07
Синоптики изменили прогноз на начало лета
13:00
Звезду "Дома-2" заподозрили в проституции
12:36
В Москве шестилетняя девочка разбилась насмерть при падении из окна
12:25
Гурцкая поддержала задержание школьника-чтеца в центре Москвы
12:03
Судзиловская и Бортич провели вечер за коктейлем
11:49
Нежности Макрона и Трюдо поразили общественность
11:44
В Москве на территории университета погиб человек
11:27
Мария Шукшина встречает 50-летие
11:05
Enjoykin заставил петь популярного ведущего Сергея Дружко
10:26
Скончался ярый ненавистник России Бжезинский
08:44
Юного любителя стихов задержали в Москве за попрошайничество
23:04
В центре Рязани прошел пикет против открытия штаба Навального
22:41
Галкин восхитил поклонников роскошным замком в Грязи
22:02
Массовую драку со стрельбой в Москве сняли на видео
22:00
Как Трамп кривит лица мировых лидеров
21:43
Красотка на спор съела 12 пончиков за 73 секунды (видео)
21:29
Маликов оправдался за желание высечь Бузову
21:09
Счастью Преснякова с невестой угрожает другая женщина
20:57
Ненавидящий людей кот завел Instagram
20:39
"Единая Россия" подвела итоги регистрации кандидатов перед праймериз
20:23
Гусев после ЗАГСа с Романец: Этот брак обречен
20:18
Российский ученый нашел танк на Марсе
19:46
В группе "Иванушки" произошел раскол
19:39
Юный стритрейсер обстрелял девушку на Porsche
19:35
Купальщиц в буркини арестовали в Каннах
19:24
На западе Москвы сгорел пассажирский автобус
19:19
ОНФ взял на контроль исполнение новых поручений президента
18:53
Слова Трампа объяснили жаждой наживы
18:39
"Собеседник" получил претензии от фондов Елисеева
18:37
На больного Хворостовского зовут посмотреть бесплатно
18:33
Табаков расстался с 24-летней возлюбленной
18:32
В Москве двух женщин обстреляли с балкона
18:29
Липницкая и Сотникова остались без Гран-при по фигурному катанию
18:23
Шокирующие кадры с места массового убийства христиан в Египте
18:22
Меркель любуется розовыми носками красавчика Трюдо (фото)
18:12
В центре Москвы собрали первых лиц России
18:03
На Бари Алибасова завели уголовное дело
17:45
Кудрявцева избила известного артиста из-за грязной клеветы
17:44
iPhone спас женщине жизнь при теракте в Манчестере
17:39
Макрон захотел неформального общения с Путиным
17:36
Юлия Ковальчук поразила интимными откровениями
17:31
ФБК записал Пригожина в герои сирийской войны
17:22
Россиян призвали к бдительности после массового убийства христиан в Египте
17:15
Государству поможет "скрытое" повышение пенсионного возраста
17:14
Россия даст ответ на демарш Эстонии с дипломатами
17:13
Серебренникова после допросов душат слезы
16:54
Москвичей предупредили об аномальном скачке давления
16:51
48-летняя Анжелика Варум сильно изменилась
16:46
Внешность родившей 33-летней Алсу вызвала вопросы
16:35
Шнур заговорил о детях
16:32
Главные летние премьеры сериалов
16:32
У семьи Захарченко отобрали 400 миллионов рублей
16:27
На зеленой ветке метро появился поезд из прошлого
16:20
Слова Агутина о Варум произвели эффект бомбы
16:15
Госдума 7.0: заметки диванного критика – 7
16:13
Беременная звезда "Дома-2" и ее муж объявили об уходе
15:49
Спутница Панайотова привела в восторг поклонников
15:49
Эстонцы выгоняют российских дипломатов из страны
15:41
Пожилая жена Макрона молодится в детском платье
15:39
В России подешевеет ипотека
14:58
Добрый байкер заблокировал движение в Москве ради уточек (видео)
14:44
Главный инженер филиала Центра Хруничева найден мертвым
14:31
Лоза обидно обозвал Арбенину
14:19
Остроумный Песков преподал урок британскому репортеру
14:16
Горе-охотник пытался отбиться от медведя луком (видео)
13:55
Депутаты обсудят поправки в бюджет с избирателями в регионах
13:53
Шахназарова удивила истерика актеров из-за Серебренникова
13:52
Изнасилованная Шурыгина показала нежность в постели
13:40
Россияне стремительно теряют зрение
13:25
Муж главы Люксембурга возомнил себя первой леди
13:15
Для временно проживающих в России ввели визы
13:05
В многоэтажке на юге Москвы рухнуло перекрытие
13:01
Создателей "групп смерти" ждет тюрьма
12:52
Новый трейлер "Игры престолов" бьет рекорды (видео)
12:33
Мать растерялась из-за иностранного мужа Водяновой
12:33
В московском отеле у банкира украли перстень и часы на 22 млн
12:30
"ЕР" против проверки чиновников за преступления родственников
12:26
Раскрыта загадка "корабля пришельцев" в Антарктиде
12:18
Седокова рассказала о драме в отношениях
12:10
"Эффект последнего вагона" для девушек
12:08
В Подмосковье труп три месяца пролежал в канализации
11:56
Российских школьников хотят лишить выпускного
11:54
Володин прокомментировал просьбу проверить Учителя
11:40
Разъяренная Меркель набросилась на Эрдогана
11:27
В Московском зоопарке родились два толстых лори
11:26
Детский сад или домашнее воспитание. Что выбрать
11:26
Известная актриса госпитализирована с серьезной травмой
11:10
Знаменитый рокер избил экономку из-за бутерброда (видео)
11:07
Украина отказалась отгораживаться от России
11:01
Россиян предупредили об опасности путешествий в Британию
10:55
Самбурская грязно выругалась из-за Малахова
10:55
Россия сделала Кубу козырем в игре с Вашингтоном
10:51
Главные события Москвы с 26 мая по 1 июня
10:38
Россия отвоевала право на использование асбеста
10:33
На стоянке в Москве сгорели шесть автомобилей
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Юного любителя стихов задержали в Москве за попрошайничество
В Москве поймали готовящих взрывы террористов
У тяжелобольного Андрея Губина "разваливается" тело
В группе "Иванушки" произошел раскол
Дочь Навки в платье-ночнушке провалилась в Каннах
Пожилая жена Макрона молодится в детском платье
Регионы

Ярославль отмечает День города

Фото: instagram.com/voroncoff88
Сегодня в столице Золотого кольца России – Ярославле – проходят торжества по случаю Дня города. Жителей древнего города на Волге поздравил врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов.
прочитано 154 раза

Глава региона отметил, что Ярославль – город с тысячелетней историей, жемчужина и столица Золотого кольца России, современный и динамично развивающийся областной центр.  

По словам врио губернатора, богатейшее историческое наследие, крепкие традиции, искренняя любовь жителей к родному Ярославлю позволяют смело смотреть в будущее, строить общее благополучие, уверенно двигаться по пути развития и процветания.

Дмитрий Миронов. Фото: kremlin.ru

"Его славное прошлое неразрывно связано с судьбой трудолюбивых и талантливых жителей, с именами, составляющими гордость нашего Отечества", – говорится в поздравлении. Дмитрий Миронов пожелал горожанам счастья, здоровья, успехов во всех жизненных начинаниях и добрых делах.

В 2017 году жители Ярославля отмечают 1007 лет со дня основания города. Празднование в столице Золотого кольца проходит под девизом "Ярославль фестивальный".


Древний город уже давно стал культурной столицей Центральной России: ежегодно здесь проходит более тридцати различных фестивалей, часть из которых имеют международное значение. Именно поэтому решение посвятить День города фестивальному движению вполне обосновано.

Официальное открытие праздника прошло на Советской площади, где были  вручены традиционные награды лучшим ярославцам. Также гости праздника смогли услышать премьера гимна города в исполнении хоровой капеллы "Ярославия".


Вечером в центре Ярославля пройдет большой городской бал. Полонез и падеграс, русский лирический и галоп – это далеко не полный перечень танцевальных номеров, которые будут исполнены на Советской площади. Вальс, фокстрот и танго, рок-н-ролл, чарльстон, буги-вуги и твист станцуют лауреаты российских и международных конкурсов. Присоединиться к ним смогут все желающие. И все вместе с остальными участниками и зрителями, образуют единый флешмоб.

Любителей спорта ждет захватывающий матч между легендами хоккея и ветеранами "Локомотива", участие в котором примет врио губернатора Дмитрий Миронов. А любителей живописи пригласили на городской пленэр на Стрелке (место слияния Которосли и Волги), желающих познакомиться с культурой и кухней национальных диаспор – в парк на Даманском, ценителей робототехники и дронов – во Власьевский сквер, любителей литературы – к памятнику Некрасова.

Публикация от Nina (@nino4ka_s)


В десять часов вечера День города завершится красочным салютом в акватории Волги. В этом году он будет сопровождаться музыкой.

Автор: Александр Комаров27 мая 2017, 14:35

комментарии

Политика

Как Трамп кривит лица мировых лидеров
Россия даст ответ на демарш Эстонии с дипломатами
Меркель любуется розовыми носками красавчика Трюдо (фото)
Украина отказалась отгораживаться от России

Шоу-бизнес

52-летняя Алиса Мон увеличила грудь ради возвращения на сцену
Звезду "Дома-2" заподозрили в проституции
Галкин восхитил поклонников роскошным замком в Грязи
Маликов оправдался за желание высечь Бузову

Проишествия

iPhone спас женщине жизнь при теракте в Манчестере
Шокирующие кадры с места массового убийства христиан в Египте
Горе-охотник пытался отбиться от медведя луком (видео)
Умерла известный итальянский дизайнер

Lifestyle

Серебренникова после допросов душат слезы
Шахназарова удивила истерика актеров из-за Серебренникова
Новый трейлер "Игры престолов" бьет рекорды (видео)
Известная актриса госпитализирована с серьезной травмой
Шоу-бизнес

Маликов сравнил Бузову со "срамной девкой"

Певец приказал высечь новоиспеченную артистку
Шоу-бизнес

Слова Агутина о Варум произвели эффект бомбы

Певец выплеснул свои чувства
Шоу-бизнес

Внешность родившей 33-летней Алсу вызвала вопросы

Певица поделилась спорным фото без макияжа
Шоу-бизнес

Кудрявцева избила известного артиста из-за грязной клеветы

Телеведущая отпинала парня прямо в VIР-зоне

Гороскоп

Алчность Бузовой погубила брак с Тарасовым
Счастью Преснякова с невестой угрожает другая женщина
У Павла Воли будет третий ребенок
Собянин обречен на успех

Фоторепортажи

Мария Шукшина встречает 50-летие
Судзиловская и Бортич провели вечер за коктейлем
48-летняя Анжелика Варум сильно изменилась
Королева показала грудь всклокоченному Калягину

Спорт

Продавщица ждет ребенка от Роналду
Комментатора Орлова жестко подставили перед Канделаки
Марат Сафин сделал неожиданное заявление
Гопак признали национальным видом спорта на Украине

Регионы

Россиянин убил соседа из-за громкой музыки
Российский режиссер трагически погиб в Петербурге
Российские овцеводы потратили 40 млн на "убийцу" Windows
В подмосковном болоте нашли миллиард рублей (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru