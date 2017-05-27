Ярославль отмечает День города

Сегодня в столице Золотого кольца России – Ярославле – проходят торжества по случаю Дня города. Жителей древнего города на Волге поздравил врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов.

Глава региона отметил, что Ярославль – город с тысячелетней историей, жемчужина и столица Золотого кольца России, современный и динамично развивающийся областной центр.

По словам врио губернатора, богатейшее историческое наследие, крепкие традиции, искренняя любовь жителей к родному Ярославлю позволяют смело смотреть в будущее, строить общее благополучие, уверенно двигаться по пути развития и процветания.





"Его славное прошлое неразрывно связано с судьбой трудолюбивых и талантливых жителей, с именами, составляющими гордость нашего Отечества", – говорится в поздравлении. Дмитрий Миронов пожелал горожанам счастья, здоровья, успехов во всех жизненных начинаниях и добрых делах.

В 2017 году жители Ярославля отмечают 1007 лет со дня основания города. Празднование в столице Золотого кольца проходит под девизом "Ярославль фестивальный".

Древний город уже давно стал культурной столицей Центральной России: ежегодно здесь проходит более тридцати различных фестивалей, часть из которых имеют международное значение. Именно поэтому решение посвятить День города фестивальному движению вполне обосновано.

Официальное открытие праздника прошло на Советской площади, где были вручены традиционные награды лучшим ярославцам. Также гости праздника смогли услышать премьера гимна города в исполнении хоровой капеллы "Ярославия".





Вечером в центре Ярославля пройдет большой городской бал. Полонез и падеграс, русский лирический и галоп – это далеко не полный перечень танцевальных номеров, которые будут исполнены на Советской площади. Вальс, фокстрот и танго, рок-н-ролл, чарльстон, буги-вуги и твист станцуют лауреаты российских и международных конкурсов. Присоединиться к ним смогут все желающие. И все вместе с остальными участниками и зрителями, образуют единый флешмоб.

Любителей спорта ждет захватывающий матч между легендами хоккея и ветеранами "Локомотива", участие в котором примет врио губернатора Дмитрий Миронов. А любителей живописи пригласили на городской пленэр на Стрелке (место слияния Которосли и Волги), желающих познакомиться с культурой и кухней национальных диаспор – в парк на Даманском, ценителей робототехники и дронов – во Власьевский сквер, любителей литературы – к памятнику Некрасова.

Публикация от Nina (@nino4ka_s) Сен 19 2016 в 11:52 PDT

В десять часов вечера День города завершится красочным салютом в акватории Волги. В этом году он будет сопровождаться музыкой.