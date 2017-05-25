Отвалившееся от скорой колесо ранило школьницу

На одной из улиц города Энгельса в Саратовской области у возвращающейся с вызова скорой помощи на полном ходу оторвалось колесо, передает "Газета.ru". Оно отлетело в 16-летнюю школьницу, которая стояла на обочине дороги. Врачи осмотрели девочку на месте. Ее состояние оценивается как удовлетворительное. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.