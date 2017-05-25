В Рязани попытались ответить на вопрос "#ЧТОНЕТАК"

В Рязани прошел круглый стол под слоганом "#ЧТОНЕТАК". Его организаторы собрали экспертов для того, чтобы поговорить на тему участия граждан в развитии городской среды.

Инициаторами мероприятия выступили медиахолдинг "Эксперт" и Институт общественного проектирования, вел круглый стол главный редактор журнала "Эксперт", член Общественной палаты Валерий Фадеев. Участие в дискуссии принял временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов.

25 мая истекли первые сто дней его работы в качестве врио главы региона, поэтому руководитель региона подвел некоторые предварительные итоги знакомства с областью и в том числе с городскими сообществами.





Участники круглого стола представили свои проекты. Перед зданием библиотеки имени Горького, где проходил диалог, был установлен оригинальный арт-объект Ждун-Гриб, специально изготовленный силами активистом творческой усадьбы "Гуслица". Огромные буквы "ЧТОНЕТАК" также были установлены вдоль центральной магистрали Рязани – улицы Ленина.

Вопрос "Что не так?" стал отправной точкой дискуссии. Целью же круглого стола был обмен идеями и пониманием того, как власть и активные жители могут вместе работать на развитие своего города и района. Говорили о культурных проектах, о волонтерстве и урбанистике, об экологии.





Николай Любимов отметил, что путь к улучшению городской или сельской среды лежит через конкретные дела: благоустройство дворов, микрорайонов, строительство дорог, социальных объектов, через создание всей необходимой инфраструктуры, без которой современная жизнь невозможна.

"Мы понимаем, что облагодетельствовать сверху нельзя. Самое главное – наладить разговор между общественностью и властью, слышать друг друга. Я рад тому, что жители Рязанской области – люди неравнодушные, включаются сразу в работу, когда видят, что она нужна, и выполняют ее с душой", – подчеркнул врио губернатора.

Ждун и хэштег #ЧТОНЕТАК станут символами круглого стола по развитию городской среды в Рязани. https://t.co/DW2KLv1Jzd pic.twitter.com/Cv1hDc6cb3 — Рязанские ведомости (@rznved) 23 мая 2017 г.

После интересной дискуссии Николай Любимов и Валерий Фадеев прошли по улице Почтовая, пообщались с горожанами, послушали уличных музыкантов и оценили, как развивается главная пешеходная зона Рязани, пишет агентство Regnum. В ближайшее время здесь также начнется реконструкция расположенной в историческом здании старой гостиницы с доступными для большинства жителей области и туристов номерами.



