В Красноярском крае застрелили главного редактора газеты

В Минусинске убит главный редактор газеты "Тон-М" Дмитрий Попков. Мужчину застрелили во дворе его дома, сообщает "Газета.ru".
На месте ЧП работают следователи. Рассматриваются различные версии, в том числе связанные с профессиональной деятельностью. По факту убийства возбуждено уголовное дело.
Эксперт провела сравнительный анализ фотографий разных лет
Попавшая в беду телеведущая хочет вернуться в Россию
Очередное нововведение касается отмены железнодорожного сообщения между двумя странами
Наследница актрисы без ума от 83-летнего ведущего