В Подмосковье легковушка влетела в фуру

На Горьковском шоссе неподалеку от Ногинска легковой автомобиль врезался в фуру. В результате ДТП от тягача отцепился трал и вылетел в кювет. Водителя легковой машины зажало в искореженном автомобиле, передает РЕН ТВ.

На месте работают сотрудники экстренных служб. Обстоятельства аварии устанавливаются.