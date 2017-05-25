В Подмосковье легковушка влетела в фуру

На Горьковском шоссе неподалеку от Ногинска легковой автомобиль врезался в фуру. В результате ДТП от тягача отцепился трал и вылетел в кювет. Водителя легковой машины зажало в искореженном автомобиле, передает РЕН ТВ.
На месте работают сотрудники экстренных служб. Обстоятельства аварии устанавливаются.
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