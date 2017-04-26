Спасенный от смерти тюлененок пришел в восторг от воды

Тюлененок Валдай, которого в конце марта нашли умирающим на берегу Финского залива, впервые за месяц вернулся в воду. По словам экспертов, возвращаясь в свою естественную среду обитания, животные испытывают настоящее счастье.

На данный момент, тюлененок Валдай восстанавливает силы в петербургском Центре изучения и сохранения морских млекопитающих. Целый месяц животное не пускали в бассейн с холодной водой из-за сильного истощения.

Теперь же Валдай начал понемногу восстанавливать свою теплоизоляцию и специалисты разрешили ему вернуться в свою естественную среду, передает Life.ru. "Этот процесс животные обожают, так как снова могут ощутить себя сильными и грациозными созданиями, а не бесполезными меховыми мешочками, лежащими посреди груды полотенец", – пояснили зоозащитники.