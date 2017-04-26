Налетчики в чулках ограбили ювелирный магазин в Петербурге

Полиция разыскивает четырех участников дерзкого ограбления ювелирной лавки на проспекте Ветеранов в Кировском районе Санкт-Петербурга, передает Flashnord. Налетчики с чулками на голове ворвались в помещение и стали угрожать охраннику и сотрудницам предметом, похожим на пистолет. Злоумышленники разбили топорами две витрины, забрали десять подставок с украшениями и скрылись.
Сумма ущерба уточняется, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "Разбой".
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