Налетчики в чулках ограбили ювелирный магазин в Петербурге

Полиция разыскивает четырех участников дерзкого ограбления ювелирной лавки на проспекте Ветеранов в Кировском районе Санкт-Петербурга, передает Flashnord. Налетчики с чулками на голове ворвались в помещение и стали угрожать охраннику и сотрудницам предметом, похожим на пистолет. Злоумышленники разбили топорами две витрины, забрали десять подставок с украшениями и скрылись.

Сумма ущерба уточняется, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "Разбой".