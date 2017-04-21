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Регионы

Ранение булочкой поставило медиков в тупик

Фото: GLOBAL LOOK press/Michaela Begsteiger
Медики госпитализировали ученицу шестого класса школы в городе Волжский Волгоградской области с травмой пищевода. Как выяснилось, девочка съела булочку, внутри которой оказались осколки стекла, и теперь врачи не знают, как извлечь их из организма ребенка.
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По словам 13-летней девочки, она пострадала от купленной в магазине "ярославской булки". "Я ее съела и почувствовала, что что-то хрустит, а потом что-то в десну воткнулось. Вытащила – а это стекло", – рассказала потерпевшая.

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Мама школьницы отметила, что девочка почувствовала боль в животе сразу после того, как съела булку. Медики госпитализировали ребенка и провели обследование пищевода, однако не смогли обнаружить в нем осколки стекла из-за их прозрачности.

"Мне очень плохо, и живот болит, ужасная боль. Привкус крови чувствуется во рту", – пожаловалась потерпевшая. Она рассказала, что врачи запретили ей пить и есть. По словам школьницы, медики провели оптический осмотр органов пищеварительной системы, но никакого дальнейшего лечения пока не последовало.

Отметим, что посторонние травмоопасные предметы попадаются в продуктах питания сравнительно часто. Например, жительница Тюмени Елена Ворончихина в 2015 году купила банку фасоли. Вместе с едой она чуть не проглотила осколок стекла, которым она порезала язык, передает "Регион-Тюмень".

В феврале 2017 года похожий инцидент произошел в Смоленске. Пятилетний ребенок ел купленный на ярмарке мед и чуть не подавился осколком стекла. По словам отца, он "еле успокоил" малыша.

Автор: Константин Улюкаев21 апреля 2017, 17:05

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