"Платон" и ГЛОНАСС помогут победить незаконные свалки
С идеей объединения двух систем спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта выступил в рамках третьего Ялтинского международного экономического форума, проходящего в Крыму. По его словам, интеграция "Платона" и ГЛОНАСС будет полезно и выгодно всем.
"Платон" и ГЛОНАСС, конечно, нужно объединять. Я исхожу из очень простого принципа: зачем в грузовик ставить два датчика, когда можно поставить один, который работает и под "Платон", и как чисто навигационный, чтобы оператор мог видеть, куда, например, едет мусоровоз – в ближайший лес или на сертифицированный полигон", – сказал Сергей Иванов.
По его словам, столичные власти успешно применяют российскую навигационную систему для отслеживания маршрутов перевозки бытовых отходов. Как сказал Иванов, почти все мусоровозы в городе оборудованы передатчиками ГЛОНАСС. "Теперь такого безобразия, как было раньше, нет", – отметил спецпредставитель главы государства.
Отрасль обращения с отходами притягивает криминал, констатировал Сергей Иванов. Поэтому, по его словам, "необходимо отслеживать сброс мусора водителями".
#Ямэф2017 Сергей Иванов на секции по экологии #Крым pic.twitter.com/IyjALYZiL6— Yura Petrenko (@Petrenko_YS) 21 апреля 2017 г.
В то же время, Иванов подчеркнул, что бытовые отходы могут быть использованы в качестве возобновляемого источника энергии. По его словам, в России скопилось не менее 60 миллиардов тонн бытовых отходов. Спецпредставитель президента отметил, что значительная часть россиян, согласно опросам, готова к раздельному сбору мусора, что будет способствовать грамотной утилизации и использованию отходов для производства энергии.
Напомним, Ялтинский международный экономический форум – это ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Он входит в четверку крупнейших экономических форумов в России.
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