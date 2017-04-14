Электричка насмерть сбила пенсионера в Подмосковье

В районе станции "Пушкино" Ярославского направления Московской железной дороги поезд сбил пожилого мужчину. По предварительным данным, пенсионер перебегал пути в неустановленном месте перед приближающейся электричкой, передает агентство "Москва".

От полученных травм мужчина скончался на месте. В настоящее время все обстоятельства и причины случившегося выясняют следователи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.