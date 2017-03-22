Сотрудница "Почты России" попалась на крупной афере

Правоохранительные органы Калининграда раскрыли крупную аферу, которую провернула сотрудница местного отделения "Почты России". Женщина заказывала в интернет-магазинах посылки на вымышленные имена, а затем присваивала их себе, передает Flashnord.

Общий ущерб от преступной деятельности изобретательной аферистки составил порядка 137 тысяч рублей. В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело.

В пресс-службе "Почты России" прокомментировали случившееся. "Факт правонарушения выявлен сотрудниками почтамта в ходе проведения внутренней проверки. Материалы были переданы в правоохранительные органы. Оператор признала свою вину и сразу была отстранена от занимаемой должности, а после уволена", – сообщили Dni.Ru в управлении Федеральной почтовой связи по Калининградской области. Происшествие никак не повлияло на работу организации: все обязательства перед клиентами выполняются в полном объеме.