В Хакасии подросток делал селфи на ЛЭП и погиб от удара током

В Черногорске два подростка залезли на опору ЛЭП, чтобы зацепиться за конструкцию и сделать эффектное селфи, но получили мощный удар током. Один из них скончался в машине скорой помощи, второй госпитализирован, передает РИА ФАН.

Проводится доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.