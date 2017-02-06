Четыре машины сгорели в Петербурге из-за шлагбаума

Пожар, уничтоживший четыре иномарки во дворе дома 74 по Шуваловскому проспекту в Приморском районе Санкт-Петербурга, начался с автомобиля Skoda, передает РИА ФАН. Затем огонь перекинулся на три припаркованные рядом машины. Возможно столь крупных последствий удалось бы избежать, однако сотрудники МЧС смогли приступить к тушению лишь спустя 40 минут – попасть во двор они не могли из-за перегородившего дорогу шлагбаума. В результате происшествия никто не пострадал.