На Урале пожарный поджег дом должника

В суд передано дело, возбужденное в отношении 24-летнего сотрудника муниципального пожарного поста в Курганской области. По версии следствия, он согласился помочь своему знакомому "выбить" долг. Для этого пробрался в хозяйственную пристройку, принадлежащую матери должника, и поджог ее, после чего скрылся. "Спустя некоторое время обвиняемый появился на месте преступления во второй раз, но уже для ликвидации возгорания в качестве действующего пожарного муниципального пожарного поста", – цитирует РИА Новости сообщение регионального управления прокуратуры. При этом сама постройка успела сгореть. Ущерб оценивается свыше чем в 20 тысяч рублей.