Маньяк пять лет охотится на пенсионеров в Поволжье

Правоохранительные органы разыскивают мужчину, который подозревается в совершении свыше 30 убийств пожилых людей на территории Приволжского федерального округа. Информация о первых жертвах начала появляться еще в 2012 году. Сообщается, что маньяк представляется сотрудником ТСЖ или социальных служб. Под этим предлогом он проникает в квартиры пенсионеров, где душит их, а затем похищает денежные средства. За информацию о преступнике следователи объявили награду в три миллиона рублей. "Приглядитесь к тем, кто живет рядом с вами... Преступник узнаваем", – цитирует информационное агентство "Сусанин" руководителя главного управления криминалистики Следственного комитета России Ивана Стрельцова. У правоохранителей есть основания полагать, что убийца – житель Удмуртии. Региональное управление СК России распространило видео, на котором запечатлен подозреваемый.