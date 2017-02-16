Житель Вологды пошел на жестокое убийство из-за еды

Суд в Вологде признал 49-летнего местного жителя виновным в убийстве своего 37-летнего соседа, передает Flashnord. Преступление произошло еще в августе 2016 года. Сообщается, что обвиняемый жил в квартире своего товарища. Позже там же поселился и мужчина, позже ставший жертвой. Отношения между ними не заладились сразу – новый сосед нигде не работал, употреблял спиртные напитки и вдобавок ко всему питался за счет обвиняемого. На этой почве между мужчинами возникла ссора, во время которой один из них достал нож и принялся бить им второго в область груди и шеи. Затем он перерезал ему шею и завернул в ковер. Вечером он планировал избавиться от тела, однако родственник хозяина квартиры убежал с места преступления и рассказал обо всем знакомому полицейскому. Убийца был приговорен к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.