Мужчина выпал с пятого этажа в Екатеринбурге

Местные жители стали свидетелями падения человека из окна пятого этажа жилого дома по улице Татищева в Верх-Исетском районе Екатеринбурга, передает URA.Ru. Рядом с телом оказался фрагмент оконной рамы с порванной москитной сеткой. Правоохранительные органы подтвердили факт произошедшего. По горячим следам удалось установить личность погибшего – им оказался местный житель 1950 года рождения. Местному участковому он был хорошо знаком, поскольку неоднократно злоупотреблял спиртными напитками и становился фигурантом административных протоколов о мелком хулиганстве. Точную причину смерти мужчины и обстоятельства его падения из окна предстоит выяснить в ходе специальных процедур.