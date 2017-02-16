Очевидцы сняли последствия страшного ДТП в Екатеринбурге

На пересечении улиц 8 Марта и Малышева в центре Екатеринбурга произошло страшное ДТП с участием двух автомобилей. "По всей видимости, одна машина ехала на мигающий сигнал светофора, а вторая хотела проскочить. После столкновения автомобиль отбросило в офис Альфа-банка, машина просто "в мясо", – цитирует URA.Ru очевидца произошедшего. При этом отлетевшая машина могла снести людей, находившихся в тот момент на тротуаре. На место прибыла реанимационная бригада скорой помощи. На появившихся в Сети кадрах с места аварии видно, что поврежденный автомобиль действительно стоит на тротуаре рядом с офисом кредитной организации.