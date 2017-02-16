Обманутая жена подожгла разлучницу в Югре

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" в отношении местной жительницы, сообщили в пресс-службе управления МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре 16 февраля. Оказалось, что события разворачивались еще под Новый год. Молодой человек встретил праздник в компании со своей бывшей сожительницей. Утром парочку обнаружила его нынешняя жена. В ходе ссоры женщина вылила спиртосодержащий напиток на соперницу и подожгла ее одежду, передает URA.Ru. Пострадавшая получила термические ожоги 10% тела. Специалисты оценили полученный ей ущерб как средней тяжести. Обманутой жене грозит до трех лет лишения свободы.