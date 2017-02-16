Россиянин опознал свою жену в ТВ-сюжете о путанах

В Уфе мужчина благодаря новостям по телевизору случайно узнал, что его жена занимается проституцией. После этого шокированный муж забрал у непутевой жены ребенка.

Ничего не подозревающий мужчина смотрел новости, как вдруг в одном из сюжетов показали его жену. Дамочку задержали с поличным во время рейда в одном из борделей.

Мужчина забрал ребенка у возлюбленной и уехал. Однако женщина не отчаивается, она собирается вернуть дочку обратно, передает РЕН ТВ.

Разоблаченная женщина оправдывает свое занятие тем, что супруг обещал ей золотые горы, но не мог обеспечить семью. После этого она решила стать ночной бабочкой. Дама раскрыла свои заработки. Так, всего за одну ночь с клиентом она могла заработать 15 тысяч рублей.

Ошарашенный муж увидел расценки на услуги своей "благоверной" на различных сайтах в Сети, которые он посетил после увиденного репортажа. Он уверен, что жена теперь не может находиться рядом с их дочерью.

Как писали Dni.ru, 24-летняя порноактриса из Тулы, проживающая в Будапеште, известная как Ева Бергер, рассказала о том, сколько денег получают за съемки звезды фильмов для взрослых. "Лучше всего платят в Америке, но я там не работала. Могу говорить за Европу. Ставки начинаются от 100 евро. Лучше всего оплачивается хардкорное порно", – делится порноактриса. При этом, отмечает Ева, "у девочек зарплаты в два раза выше, чем у мальчиков". Также она пожаловалась на то, что в России "с деньгами вообще кошмар".