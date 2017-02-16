Мужчина сорвался с седьмого этажа в Ростове

Под окнами одного из жилых домов в Октябрьском районе Ростова-на-Дону было обнаружено тело мужчины с травмами, характерными для падения с высоты, передает Life.ru. На кадрах с места происшествия видно, что на уровне седьмого этажа висит оборванная простыня. По предварительным данным, мужчина хотел спуститься по импровизированному канату с восьмого этажа, однако сорвался вниз. Выяснением обстоятельств произошедшего занимаются сотрудники полиции.
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