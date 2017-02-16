Пенсионеру запретили перемещаться на самодельном самолете

В Новосибирске пенсионеру запретили использовать самолет, который он сделал сам. Кроме того, мужчине выписали штраф в размере двух тысяч рублей, передает НСН.

Суд не сжалился над сибиряком даже несмотря на то, что его полеты были успешными. Мужчина изготовил аппарат в основном из деревянных деталей. На самодельном самолете он перемещался по одному из садовых обществ.

В ходе разбирательства судья отметил, что у конструкции отсутствуют регистрационные и опознавательные знаки, а также сертификат летной годности. Кроме того, у мужчины нет свидетельства пилота.