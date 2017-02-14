Тренера наказали после смерти 14-летнего хоккеиста под Москвой

Продолжается расследование гибели юного хоккеиста в спортивной школе подмосковного Подольска. Тем временем Федерация хоккея России временно отстранила 41-летнего тренера Вячеслава Курочкина от хоккейной деятельности.

Федерация хоккея России применила санкции к Вячеславу Курочкину и его помощнику в тренерском штабе Дмитрию Дубровскому. Запрет на профессиональную деятельность продлится до выяснения обстоятельств смерти воспитанника хоккейной школы "Витязь" в Подольске – 14-летнего И.С.

Сообщалось, что юный спортсмен скончался после драки в раздевалке с партнером по команде. Трагедия произошла 11 февраля сразу после тренировки.

Известно, что И.С. рос в благоприятной полноценной семье в Санкт-Петербурге. Сначала он занимался в хоккейной школе СКА, но не нашел взаимопонимания с тренером. По просьбе юноши семья переехала в подмосковный Подольск, где он стал играть за школу "Витязь".



По словам знакомых, И.С. был трудолюбивым парнем. Однако решение тренера перевести его в первое звено вызвало недовольство товарищей по команде.

"Он всегда выполнял все, что говорит тренер Вячеслав Курочкин. Ребята же считали, что он выслуживается перед наставником. Но ведь для любого игрока слово тренера – закон. Как раз в день гибели его перевели в первое звено, а другого убрали. В раздевалке обиженные мальчишки его подождали..." – рассказал друг семьи погибшего подростка изданию Life.ru.

По словам очевидцев, воспитанник хоккейного клуба С.Я. начал драку первым. Затем к упавшим на пол подросткам подбежал И.Ч., который был старше дерущихся на два года. Помимо хоккея, этот юноша занимается боксом.

"И.Ч. два раза ударил ногой И.С. в солнечное сплетение. Один раз – с разбега. Насколько мне известно, по предварительной версии, у И.С. сломано ребро и разрыв легкого. Разница в два года в таком возрасте существенна", – полагает знакомый умершего мальчика.

Школа "Витязь" придерживается другой версии. По мнению руководства клуба, мальчику стало плохо после тренировки. Он упал и ударился о скамейку, в результате чего получил травму головы.

Между тем выяснились новые подробности смерти 14-летнего хоккеиста. Отец одного из воспитанников школы рассказал, что в день, когда случилась трагедия, стал свидетелем гибели юного спортсмена. По словам мужчины, к подростку, нуждавшемуся в экстренной помощи, не приехала реанимационная машина.

"Одному мальчику стало плохо. Говорили, что подрались ребята, в результате чего один получил удары по солнечному сплетению. Мальчик упал и потерял сознание. Конечно, вызвали реанимацию, но приехала машина скорой помощи. Медики сообщили, что у реанимационной выходной, а аппарата, чтобы привести в сознание человека, у них нет", – рассказал он.

По словам очевидца, приехавшие врачи начали откачивать подростка, у которого изо рта шла кровь. Около 19:10 медики констатировали его смерть.

В настоящее время ведется доследственная проверка трагического инцидента. Результаты экспертизы станут известны в ближайшие дни.

Между тем, по информации журналистов, тренер Курочкин на связь не выходит. Примечательно, что в его команде это уже второй за год случай с трагическим исходом. Чуть менее года назад, 18 марта 2016-го, другой юный хоккеист погиб от удара шайбой в шею. В отношении Курочкина было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", однако в итоге тренер ответственности избежал.