Массовая драка с оружием у клуба попала на видео

Очевидцы сняли на видео массовую драку у одного из клубов в Пятигорске. Сообщается, что во время стычки было применено оружие.

Один из посетителей ночного клуба "Даки" снял на видео, как ко входу в заведение подбежала большая группа людей. "Охранник применил оружие и ранил человека, много очевидцев! Ничего не понятно! Кровь! Разбитые зеркала!", – цитирует аккаунт в Instagram pyatigorsk_online одного из свидетелей. Отмечается, что точной информации о том, кто именно применил оружие, пока нет. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.