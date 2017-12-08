Под Саратовом банда малолеток обчистила дачу пенсионерки

Банда школьников младших классов из Татищевского района Саратовской области обворовала пенсионерку. На дело они пошли втроем.

В полицию обратилась 57-летняя жительница Саратова. По ее словам, в период с 24 ноября по 7 декабря неизвестные проникли на ее дачу в Октябрьском городке и поживились находящимся там имуществом.

Как выяснили правоохранительные органы, днем 4 декабря в дом залезли трое малолетних воришек. Группа бандитов состояла из 6-летнего первоклассника, 8-летнего третьеклассника и 10-летней четвероклассницы, передает саратовский сайт "Вести-инфо" пресс-служба ГУ МВД региона.

В результате "налета" было похищено три пилы по дереву, 50-метровый шланг и мужские кроссовки, а также раскладушка и триммер. Ущерб составил 4000 рублей. Похищенное у детей изъято, по данному факту проводится проверка.

Это не первый случай в России, когда на преступный путь становятся подростки. Ранее Dni.Ru сообщали о кировских школьниках, которым еще не исполнилось и четырнадцати лет, но они действовали как матерые преступники.

Напомним, двое школьников в марте этого года ограбили и сожгли три дома. На преступление хулиганы решились во время каникул. Оба мальчика – неуспевающие. Сначала они забрались в один дачный дом, похитили имущество, а затем подожгли жилище. Так малолетние хулиганы поступили еще с двумя домами.