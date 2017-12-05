На рынке в Балашихе произошел пожар

Вечером 5 декабря в экстренные службы Московской области поступило сообщение о возгорании на строительном рынке в Балашихе. Площадь пожара составила 700 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МЧС. Огонь был локализован. Дальнейшая информация о произошедшем уточняется.
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