На рынке в Балашихе произошел пожар

Вечером 5 декабря в экстренные службы Московской области поступило сообщение о возгорании на строительном рынке в Балашихе. Площадь пожара составила 700 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МЧС. Огонь был локализован. Дальнейшая информация о произошедшем уточняется.