Названы причины пожара в колонии "Белый лебедь"

Сообщается, что на территории колонии "Белый лебедь" в Пермском крае произошел пожар. Уже известны возможные причины возгорания. "Предварительно, две причины пожара – поджог и короткое замыкание", – цитирует РИА Новости представителя экстренных служб региона. На территории колонии горит трехэтажное кирпичное здание штаба размером 30 на 60 метров. На борьбе с огнем заняты более 20 расчетов. По предварительным данным, пострадавших нет.
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