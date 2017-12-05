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Регионы

Названы причины пожара в колонии "Белый лебедь"

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Сообщается, что на территории колонии "Белый лебедь" в Пермском крае произошел пожар. Уже известны возможные причины возгорания. "Предварительно, две причины пожара – поджог и короткое замыкание", – цитирует РИА Новости представителя экстренных служб региона. На территории колонии горит трехэтажное кирпичное здание штаба размером 30 на 60 метров. На борьбе с огнем заняты более 20 расчетов. По предварительным данным, пострадавших нет.

5 декабря 2017, 20:38

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