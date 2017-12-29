На Урале произошла дерзкая кража гигантской картошки фри

В Тюмени камеры наружного видеонаблюдения записали необычную кражу. Двое злоумышленников стащили порцию гигантской картошки фри.

О происшествии сообщили владельцы ресторана, которому принадлежит рекламная конструкция. Пользователи Сети заподозрили, что кража была частью вирусной рекламной кампании. "Это правда украли сегодня утром. У нас сегодня ажиотаж на кухне, еще эта картошка. Сегодня трудный день", – оправдалась менеджер заведения в беседе с корреспондентом URA.RU.