На Урале произошла дерзкая кража гигантской картошки фри
О происшествии сообщили владельцы ресторана, которому принадлежит рекламная конструкция. Пользователи Сети заподозрили, что кража была частью вирусной рекламной кампании. "Это правда украли сегодня утром. У нас сегодня ажиотаж на кухне, еще эта картошка. Сегодня трудный день", – оправдалась менеджер заведения в беседе с корреспондентом URA.RU.
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