В Уфе узбек 17 раз пырнул отказавшую ему возлюбленную

В Уфе мужчина сделал предложение своей возлюбленной прямо в продуктовом магазине. Однако 23-летняя девушка романтичный поступок не оценила и отказалась выходить замуж.

Как рассказали очевидцы, девушка зашла в супермаркет, а за ней – мужчина с букетом цветов. Она в категоричной форме отвергла подарок.



После отказа уфимка занялась покупками, а мужчина, воспринявший поведение возлюбленной как оскорбление, накинулся на нее с ножом. Трагедия разыгралась в супермаркете.

Неудавшийся жених бил девушку на глазах у персонала и посетителей магазина. Когда обмякшее тело его жертвы упало на пол, мужчина решил покончить с собой.

По данным LIFE SHOT, приехавшие на место медики насчитали на теле девушки 17 ранений. Спасти пострадавшую не удалось. Нападавший выжил, он умолял врачей избавить его от мук. Сейчас мужчина в больнице, в тяжелом состоянии.

Уже установлено, что агрессивный жених приехал в Уфу из Узбекистана. Ему 26 лет.







