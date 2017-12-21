В Уфе узбек 17 раз пырнул отказавшую ему возлюбленную
Как рассказали очевидцы, девушка зашла в супермаркет, а за ней – мужчина с букетом цветов. Она в категоричной форме отвергла подарок.
После отказа уфимка занялась покупками, а мужчина, воспринявший поведение возлюбленной как оскорбление, накинулся на нее с ножом. Трагедия разыгралась в супермаркете.
Неудавшийся жених бил девушку на глазах у персонала и посетителей магазина. Когда обмякшее тело его жертвы упало на пол, мужчина решил покончить с собой.
По данным LIFE SHOT, приехавшие на место медики насчитали на теле девушки 17 ранений. Спасти пострадавшую не удалось. Нападавший выжил, он умолял врачей избавить его от мук. Сейчас мужчина в больнице, в тяжелом состоянии.
Уже установлено, что агрессивный жених приехал в Уфу из Узбекистана. Ему 26 лет.
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