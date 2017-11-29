Вкладчики "Югры" требуют справедливости

Пострадавшие из-за отзыва лицензии у "Югры" вкладчики пикетируют встречу представителей Ассоциации российских банков с руководством ЦБ в здании одной из гостиниц на Тверской улице в Москве. Люди просят вернуть их деньги и запустить процедуру оздоровления, предложенную владельцами кредитного учреждения.

Во встрече принимают участие зампреды финансового регулятора Ксения Юдаева, Ольга Полякова, Дмитрий Скобелкин, Василий Поздышев, а также главы подразделений Банка России. Совещание посвящено регулированию деятельности кредитных учреждений.

Вкладчики "Югры" на Тверской держат в руках плакаты с критикой действий финансового регулятора и призывают вернуть вложенные ими средства. Также акции проходят перед офисами Центробанка в Москве и Санкт-Петербурге, Тюмени и в других городах.





Накануне в финансовом регуляторе отказались передавать пакет вкладов и активов "Югры" в "Бинбанк". Соответствующее предложение инициативная группа вкладчиков ранее направляла во временную администрацию "Бинбанка", глава которой обещал обсудить этот вопрос с ЦБ.

В финансовом регуляторе сослались на закон о "О несостоятельности (банкротстве)", заявив, что все мероприятия по урегулированию обязательств кредитного учреждения после отзыва лицензии должны проходить в соответствии с планом участия Агентства по страхованию вкладов (АСВ) или ЦБ, который утверждается не позднее дня отзыва лицензии.

Напомним, Банк России с 10 июля 2017 года ввел временную администрацию в "Югре" сроком на полгода в лице представителей АСВ. Помимо этого, был установлен трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов финансового учреждения.

Агентство по страхованию вкладов оценило объем выплат в 170 миллиардов рублей. Некоторые из вкладчиков, сумма депозитов которых превышала предусмотренный положением о страховых выплатах лимит, потеряли часть средств.

