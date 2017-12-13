В Петербурге работник метро устроил пьяный дебош на станции

На платформе станции "Старая Деревня" в Санкт-Петербурге нетрезвый мужчина с бутылкой спиртного и пистолетом устроил дебош, передает Flashnord. Полиция составила протокол на скандалиста. Выяснилось, что пистолет был травматическим и у пассажира было на него разрешение. Позже стало известно, что нарушителем оказался старший инспектор службы безопасности метро. По факту произошедшего проводится проверка.