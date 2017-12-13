В Челябинске маршрутка протаранила трамвай

Утром 13 декабря на Свердловском проспекте в Челябинске маршрутное такси №9 лоб в лоб влетело в трамвай №20, передает URA.RU. Очевидцы сообщают по меньшей мере о двух серьезно пострадавших. "Приехали уже четыре машины скорой помощи", – рассказали свидетели. По уточненным данным, трамваи стояли на линии в ожидании разбора ДТП, которое произошло возле путей.
Решение о полном прекращении железнодорожного сообщения между странами может быть принято Киевом в 2018 году
Ее озвучил глава Олимпийского комитета России Александр Жуков
Поклонники не узнали популярную певицу
Приятель актера признался, что пожалел об этом