Под Краснодаром школьный автобус попал в смертельное ДТП

В результате ДТП с участием школьного автобуса в Краснодарском крае в больнице оказались 13 человек, передает НСН. Кроме того, сообщается об одном погибшем. Подробности аварии устанавливаются. По информации RT в автобусе ехали ученики пятого класса – дети от десяти до 11 лет. Всего в автобусе находился 31 человек, из которых взрослых было всего четверо. Все пострадавшие – несовершеннолетние.