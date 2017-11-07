Двойник Димы Билана обокрал кондуктора автобуса
Ролик, на котором зафиксировано преступление, был опубликован в паблике "Пермь Активная" в соцсети "ВКонтакте". На кадрах видно, как в автобус зашел молодой человек, одетый в спортивные штаны и пуховик.
После этого злоумышленник, как две капли воды похожий на Диму Билана, украл вещи кондуктора и невозмутимо продолжил поездку. При этом двойник певца успел немного пообщаться со своей ничего не подозревающей жертвой, а затем спокойно покинул автобус, передает Eg.ru.
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