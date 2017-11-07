На трассе под Красноярском перевернулся автобус

На федеральной трассе "Байкал" в Красноярском крае произошла авария. Рейсовый автобус съехал в кювет и перевернулся. В результате пострадали десять человек, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на РИА Новости.

На месте случившегося работают экстренные службы города. Обстоятельства ДТП устанавливаются.