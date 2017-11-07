На трассе под Красноярском перевернулся автобус

На федеральной трассе "Байкал" в Красноярском крае произошла авария. Рейсовый автобус съехал в кювет и перевернулся. В результате пострадали десять человек, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на РИА Новости.
На месте случившегося работают экстренные службы города. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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