Под Москвой полицейский открыл стрельбу в ходе драки

В подмосковном городе Люберцы произошла потасовка между полицейским и местным жителем. В результате случившегося страж порядка получил множество колото-резаных ран и применил табельное оружие против своего оппонента.
По факту происшествия проводится проверка. Причины конфликта устанавливаются, передает телеканал "360".
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