Под Москвой полицейский открыл стрельбу в ходе драки

В подмосковном городе Люберцы произошла потасовка между полицейским и местным жителем. В результате случившегося страж порядка получил множество колото-резаных ран и применил табельное оружие против своего оппонента.

По факту происшествия проводится проверка. Причины конфликта устанавливаются, передает телеканал "360".