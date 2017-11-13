Пьяный помор жестоко расправился с кошкой

В городе Котлас в Архангельской области в суд было передано уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя. По версии следствия, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения повесил кошку своей знакомой на петле из электрического провода, после чего несколько раз ударил животное ножом, передает Flashnord. От полученных ранений кошка погибла.
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