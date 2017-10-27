Мстительный калининградец заварил соседке дверь

В Калининграде в отношении 39-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное лишение человека свободы", передает Flashnord. По версии следствия, мужчина наложил три-четыре сварочных шва на входной двери квартиры, где жила 34-летняя женщина и ее малолетний сын. При этом, настаивает обвинение, злоумышленнику было достоверно известно, что в тот момент они были дома. "Мотивом совершенного преступления явились неприязненные отношения из-за ссор в процессе бытового общения", – рассказала официальный представитель регионального управления Следственного управления Наталья Гацко. Мужчина признал свою вину. Сообщается, что теперь ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
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