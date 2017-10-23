Смертельный прыжок красноярского депутата на батуте попал на видео
На записи с камер наблюдения развлекательного центра "Планета" в Красноярске видно, как мужчина прыгает в яму с поролоновыми кубиками и приземляется головой вниз. Сообщается, что именно в этот момент он получил перелом позвоночника. Шокирующие кадры опубликовал Life.ru.
По факту смерти Поповича следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Известно, что Сергей Попович стал депутатом Туруханского районного совета от "Единой России" в 2015 году. С 1998-го он возглавлял ООО "Юг". Компания занимается "торговлей розничным мясом и мясом птицы".
Молодая жена довела певца
Легендарному артисту предрекли незавидную долю
В СМИ появилась информация о смене семейного статуса актрисы
Девушка запустила прямую трансляцию, на которой рассказала про тот самый вечер