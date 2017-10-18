В Иркутске при пожаре в доме престарелых пострадали люди

В доме престарелых на Курортной улице в Иркутске произошел пожар. "Пострадали 12 человек, пять из них находятся в тяжелом состоянии", – цитирует РИА Новости представителя экстренных служб региона. Всего удалось спасти 19 человек. Возгорание ликвидировано. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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