При обрушении на резервуаре "Транснефти" пострадали люди

При проведении ремонтных работ на резервуаре "Транснефти" в населенном пункте Лазарево в Уржумском районе Кировской области произошло обрушение строительных лесов, передает RT. По предварительным данным, пострадали 15 человек. Все они с травмами различной степени тяжести были госпитализированы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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