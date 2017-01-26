Дрифтующий самолет восхитил россиян

В социальных сетях получил распространение ролик, на котором запечатлен дрифт самолета авиакомпании S7. Инцидент произошел в аэропорту Новосибирска.

На опубликованных кадрах видно, как самолет развернуло во время рулежки, и некоторое время он двигался боком. Восхищенные мастерством пилота россияне активно делятся роликом в социальных сетях.

"Никто из пассажиров и экипажа не пострадал. По факту произошедшего проведено расследование авиационными органами, а также авиакомпанией и аэропортом", – сообщили изданию "Фонтанка" в пресс-службе авиакомпании. По предварительным данным, инцидент мог произойти из-за ненадлежащего состояния рулежной дорожки и неблагоприятных погодных условий.