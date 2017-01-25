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Москвичка заказала своей бабушке стриптизера
Похоже, даже стриптизер по имени Скина был удивлен тем, какой эффект произвел на пенсионерку, пишет Life.ru. Сначала женщина приплясывала в кресле, однако не выдержав эротичных прикосновений мускулистого красавца, встала и начала двигаться в такт музыке.
Судя по кадрам, во время танца пенсионерка не упускала возможности потрогать молодое упругое тело стриптизера. В конце выступления бабушка пожелала Скина "здоровья между ног".
Ранее ученые пришли к выводу, что дамы за 70 лет обладают повышенной сексуальной активностью. Именно в этот период одинокие женщины начинают все больше интересоваться интимом и получать больше удовольствия от полового акта.
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