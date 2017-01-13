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Убийство ветерана спецназа в кафе попало на видео
Следователи считают, что в ночь с 7 на 8 января мужчины отдыхали в кафе в компании друзей, сообщает 63.ru. После того, как ветеран спецназа сделал товарищам замечание за курение в общественном месте, между ними вспыхнул конфликт, и один из посетителей нанес экс-полицейскому удар ножом. В результате трагедии мужчина скончался. Убийцу задержали спустя несколько дней после происшествия.
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