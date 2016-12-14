Сибиряк получил кредит на взятку гаишнику

Житель Омской области, 23-летний Павел Калинников взял в банке кредит в размере ста тысяч рублей, чтобы подкупить сотрудника ГИБДД. Пытаясь передать деньги гаишнику, молодой человек вложил банкноты в Уголовный кодекс России.

Черлакский районный суд Омской области вынес приговор по уголовному делу в отношении горе-водителя. Сибиряк признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей "Покушение на дачу взятки должностному лицу".

В суде установлено, что 6 августа 2016 года Павел Калинников выпивал с другом и попросил пьяного товарища сесть за руль своего автомобиля. По дороге машину задержали сотрудники ГИБДД, а в отношении водителя был составлен протокол об административном правонарушении за "Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения", сообщает сайт прокуратуры Омской области.

Чтобы друга не лишили водительских прав, Калинников решил дать взятку начальнику ОГИБДД по Черлакскому району Омской области. Для этого он взял кредит в банке в размере ста тысяч рублей. Указанные средства молодой человек предложил гаишнику в его рабочем кабинете 8 августа, вложив их в Уголовный кодекс России. Сотрудник ГИБДД от взятки отказался, сообщив о факте в дежурную часть полиции.

Суд 13 декабря назначил Павлу Калинникову наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей с отсрочкой выплаты на 40 месяцев равными долями по пять тысяч рублей ежемесячно. Друга Павла, который сел за руль пьяным, лишили водительских прав на 1,6 года.